Cercle gaat meteen aan de leiding in Proximus League door nipte zege tegen OHL na winterstop

Cercle Brugge won zijn eerste wedstrijd na de winterstop. Het werd 1-0 tegen OHL na een penaltygoal van Irvin Cardona in de tweede helft. Door deze zege gaat Cercle meteen ook aan de leiding in het klassement, al speelt Lierse later dit weekend nog de topper tegen Beerschot-Wilrijk.

Frank Vercauteren koos voor de ploeg die de zege had afgedwongen drie weken geleden in Westerlo. Vanbelle kreeg dus de voorkeur op Imorou. Het was duidelijk dat beide ploegen vooral niet wilden verliezen. Tormin zorgde in de aanvangsfase voor het meeste gevaar en Cardona mikte de beste kans in het zijnet. Leuven ging meer dreigen maar defensief zat het goed bij Cercle. Het scoorde ook kort voor de rust toen Tormin een bal van Palun in doel devieerde maar de goal werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Het was duidelijk dat wie eerst zou scoren, een goede kans maakte op de zege.

Cercle verloor onderweg echter Tormin met een tweede gele kaart na een schwalbe. Vercauteren reageerde en bracht Omolo in. Met succes want na een duel in de zestien tussen Bagayoko en Omolo kreeg Cercle een strafschop, Cardona aarzelde niet en bracht groen-zwart op voorsprong. OHL moest komen en zocht de gelijkmaker maar Nardi redde twee keer knap, onder anderen op een poging van Storm.

Het thuispubliek ging achter de ploeg staan en Leuven kon niet echt profiteren van de numerieke meerderheid. Het bleef in de slotfase op en neergaan en Storm dreigde maar ook Cercle dreigde nog op de counter, Vanbelle kwam nog alleen voor doel maar besloot te zwak. Het bleef spannend maar een heel sterke Nardi tikte nog een boogballetje van Maertens over.