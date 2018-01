Hasselt - En daar was Karel Deruwe (61) plots weer in 'Familie'. Jaren na de dood van zijn alter ego Guido Van den Bossche verscheen de pater familias vrijdag in de VTM-reeks. “Sommige medewerkers kende ik nog van vroeger. Plots zijn we 20 jaar ouder. Dat was raar.”

Het moet de meest bevreemdende scène ooit geweest zijn in ‘Familie’: Jan (Jef Desmedt) die een hartstilstand krijgt in het ziekenhuis, maar vlak ervoor plots oog in oog komt met zijn lang overleden broer ...