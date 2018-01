Terwijl de ene broer ‘Thuis’ verlaat, maakt de andere zijn intrede in ‘Familie’

Na zeventien jaar afwezigheid dook Herwig Verleyen, gespeeld door acteur Geert Willems, vrijdag plots opnieuw op in ‘Familie’. Wat u wellicht niet wist: Geert is de broer van Mark Willems, de acteur die in ‘Thuis’ al jarenlang het gestalte geeft aan Luc Bomans.

En zo is er kort na het opduiken van Janine Bisschops in ‘Familie’ alweer een link met ‘Thuis’. Al zal de link van korte duur zijn: onlangs kondigde Mark Willems (69) aan dat zijn personage Luc Bomans binnenkort uit de reeks zal worden geschreven.

Sinds een spraakmakende poging tot zelfdoding in 2015 zit Luc in een rolstoel: hij raakte verlamd en liep door zuurstoftekort ook een mentale beperking op. Op die manier waren de mogelijkheden in het verhaal voor Luc Bomans beperkt. Acteur Mark Willems zou mede om die reden beslist hebben te stoppen met de rol. Op welke manier zijn personage aan zijn eind zal komen, is nog niet bekend.

Hoe lang zijn broer Geert in ‘Familie’ zal meespelen, is voorlopig onduidelijk. Zijn vorige passage in de VTM-soap dateert intussen van het najaar van 1999. Hij speelde slechts enkele maanden mee en werd in het voorjaar van 2000 alweer uit de reeks geschreven.