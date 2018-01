Charleroi legt met Romain Grange tweede aanwinst van de dag vast

Charleroi - Na de huurovereenkomst met Anthony D’Alberto heeft Sporting Charleroi vrijdagavond nog een tweede inkomende transfer bevestigd. De Franse middenvelder Romain Grange vervoegt de Carolo’s. Grange komt over van de Franse tweedeklasser Niort en tekende op Mambour een contract voor drie seizoenen, met een optie op nog een extra seizoen.

Eerder op de avond bevestigde Niort ook al dat er een akkoord was tussen beide clubs over de 29-jarige middenvelder. Grange debuteerde negen seizoenen geleden in het Franse profvoetbal bij zijn opleidingsclub Châteauroux. Nadien volgden ook nog passages bij AS Nancy en Paris FC, alvorens in de zomer van 2016 neer te strijken in Niort. Grange kwam het voorbije anderhalf seizoen tot 54 optredens voor de nummer elf in de Ligue 2.