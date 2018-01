Zo stelt Franse rode lantaarn “drakendoder” Danijel Milicevic voor

Danijel Milicevic heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een huurovereenkomst voor de rest van het seizoen bij FC Metz. Dat bevestigde AA Gent op haar website. De Fransen bedongen ook een aankoopoptie. De middenvelder legde eerder op de dag, op zijn 32e verjaardag, medische testen af bij de rode lantaarn uit de Franse hoogste klasse.

Milicevic ruilde in januari 2014 Charleroi voor AA Gent. Bij de Buffalo’s was hij onder coach Hein Vanhaezebrouck een vaste waarde en had in 2015 een groot aandeel in de titel. Dit seizoen, met Yves Vanderhaeghe op de Gentse bank, speelde de Zwitserse Bosniër zijn basisplaats kwijt. Milicevic werd voorgesteld met een knap filmpje bij Les Graoullys, de draak in het logo van FC Metz.