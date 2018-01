“Driekwart van traject over onverharde weg”

Bosland krijgt in het weekend van 29 september zijn eigen dodentocht. Op een traject van 100 kilometer krijgen deelnemers de mooiste hoekjes van het Noord-Limburgse natuur te zien. “Het wordt een groot avontuur”, voorspelt organisator en Boslander Lennert Lodewijks. Een evenement dat trailers niet willen missen, blijkt. “Met inschrijvingen uit Nederland, Luxemburg en Duitsland belooft het een internationaal deelnemersveld te worden. Velen zijn heel erg enthousiast. ‘Eindelijk is er ook zo’n tocht in Limburg’, laten ze ons weten.”