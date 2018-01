Buurtcomité stelt minister Weyts in gebreke in dossier Paalsteenstraat

Het is de buren aan weerszijden van de Kempische Steenweg menens. Wegens geldgebrek is het ‘zwarte kruispunt’ met de Paalsteenstraat van de lijst geschrapt, terwijl er al jaren niets aan veranderd is. Daarom stellen ze Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) nu in gebreke. “Dit is een criminele daad, gelijk aan schuldig verzuim”, zegt buurtbewoner Pascal Mallien. Ook het Hasseltse stadsbestuur heeft een gelijkaardig schrijven gericht aan Wegen en Verkeer en de NV Waterwegen. “Als de geplande verhoging van de brug over het Albertkanaal niet aangegrepen wordt om ook deze situatie op te lossen, zet men de Hasselaren gewoon een hak”, aldus schepen Habib El Ouakili (sp.a).