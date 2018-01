OPGLABBEEK/HECHTEL-EKSELRaf Dubois (34) uit Opglabbeek kreeg in 2003 een nieuwe lever. Kristof Maesen (42) uit Hechtel-Eksel heeft sinds 2013 een donornier. Samen met zes andere getransplanteerden verdedigen ze vanaf zaterdag de Belgische eer op de World Transplant Games in het Zwitserse Anzère. “Het is de eerste keer dat we met een Belgische delegatie naar de Winterspelen voor getransplanteerden trekken”, zeggen ze. “Geen idee hoe hoog het niveau is, maar een medaille zou mooi zijn”, lacht Raf.