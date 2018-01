“Kinderen opsluiten moet uitzondering worden”

Meerderheid heeft plan om dwang in jeugdpsychiatrie terug te dringen

BrusselDe Vlaamse meerderheidspartijen hebben een plan klaar om het gebruik van dwang en isolatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie terug te dringen. In oktober bleek uit een rapport van de Zorginspectie dat kinderen nog te vaak worden opgesloten als ze zich moeilijk gedragen, ook al vormen ze geen acuut gevaar. Een internationaal team met experten moet Vlaanderen nu raad geven. Instellingen die hun infrastructuur aanpassen om dwang te vermijden, moeten daar via subsidiëring ook financieel voor worden beloond.