Boef geseind in Genk

Genk - De meest besproken man van de afgelopen week, de Nederlandse rapper Boef, vertoefde vrijdag even in Genk. Hij was niet op zoek naar kechs (hoeren) of naar Zuhal Demir, die hem als een dwaas bestempelde, maar naar de Genkse rapper en producer Chahid Farih (20).

“De twee kennen elkaar al lang van voordat Boef bekend was”, zegt Chahids mama met de voor Boeffans ronkende naam Habiba Ait Aadi.

De korte doortocht van Boef door Genk liep onder meer via de Vennestraat in Winterslag waar hij met Chahid een restaurant bezocht. Het ging alvast niet onopgemerkt voorbij, want de grofgebekte rapper moest er meermaals op de foto met het jonge volkje. Vervolgens ging het richting de Ardennen waar de twee samen muziek gingen maken. Iets wat ze al meerdere jaren doen. Boef figureerde zelfs in clips van Chahid zoals Whatspapin.