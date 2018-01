"Veel modetalent uit Limburg? We zijn dan ook de smeltkroes van Vlaanderen"

Tongeren -

Hij stylet de modeshows van Prada en Calvin Klein, laat de grootste wereldsterren schitteren in mode- en parfumreclame en mag zich de boezemvriend noemen van Raf Simons, die andere Limburgse modetopper. En toch is Tongenaar Olivier Rizzo (48) in ons land zo goed als onbekend. “Het is nog maar de vierde keer in mijn leven dat ik ja zeg op een interviewaanvraag”, zegt de stylist met wereldfaam die bewust de luwte opzoekt. “Het is toch prachtig dat ik in Antwerpen met mijn fietske naar de bakker kan rijden zonder herkend te worden.”