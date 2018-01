“Neen, ik speel geen voetbal meer. In augustus kreeg ik bij het spelen een tak in mijn oog. Hierdoor kreeg ik cataract.” Consola is acht jaar en door die tak dreigde hij het zicht in zijn linkeroog te verliezen. Gelukkig kon hij terecht in de Mwangaza-oogkliniek in Kolwezi. “Dat liep via een goede vriend, die me vertelde dat ik voor een raadpleging en een operatie terecht kon in Mwangaza”, zegt vader Jean-Paul Shimba. “Aanvankelijk had ik er geen vertrouwen in, je weet hoe dat gaat in Congo. De moeder van die vriend zag niets meer en na de operatie kon ze weer zien. Ga snel, zei hij me. Ik heb dan een afspraak gemaakt, de consultatie kostte 2.500 francs congolais (1,35 euro). Omdat Consola acht jaar oud is, was de operatie gratis. Twee weken geleden is hij geopereerd.”