Voedselagentschap waarschuwt: “Let op met bonen in Driekoningentaart”

Het is een traditie: wie op Driekoningen, nu zaterdag, het stukje taart met een boon in krijgt, mag zich één dag koning voelen en zich laten verwennen. Het Federaal Voedselagentschap (FAVV), dat waakt over onze voedselveiligheid, roept bakkers en amateurbakkers op om toch voorzichtig te zijn. “Zorg dat de boon niet kan worden ingeslikt of geen tanden beschadigt.”

Op 6 januari, dertien dagen na Kerstmis, wordt Dertiendag gevierd, beter bekend als Driekoningen. Volgens de christelijke overlevering zagen drie wijzen uit het Oosten kort na de geboorte van Jezus een ster schitteren. Caspar, Melchior en Balthasar volgden deze heldere ster tot in Bethlehem. Daar begroetten ze de pasgeboren Jezus en schonken hem goud, wierook en mirre.

“Met Driekoningen, 6 januari, wordt traditioneel een taart gebakken waarin een boon wordt verstopt. Wanneer de taart wordt verdeeld, kan er naar de boon worden gezocht. Degene die de boon in zijn of haar stuk taart vindt, wordt benoemd tot koning voor een dag en krijgt een kartonnen kroon”, zegt het Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag (Leca).

Wie op zeker speelt gebruikt een boon in chocolade Foto: ingez.

Voor de bakkers is het de laatste zware dag van de eindejaarsperiode. Na Kerstmis en Nieuwjaar is het nog een keer alle hens aan dek om Driekoningstaarten, een franchipanegebak van amandelcrèmevulling, te bakken. Maar het is hem dus vooral om de boon te doen.

Vorig jaar gingen er in Wallonië ongeveer 800.000 driekoningentaarten over de toonbank, meldt de Franstalige federatie van bakkers. Bruno Kuylen van de bakkerijfederatie Bakkers Vlaanderen beschikt niet over cijfers voor het noordelijke landsdeel, maar signaleert wel dat ook in Vlaanderen meer en meer artisanale bakkers de typische taart met amandeldeeg aanbieden.

Porseleinen boon

Door de eeuwen heen heeft het traditionele boontje verschillende kleuren en vormen gehad. Ze waren van porselein, van plastic, maar er waren er ook in de vorm van miniatuurkoninkjes en kindje Jezus. In sommige streken werd er ook een muntstuk in gestopt, of miniatuurbeeldjes van Disneyfiguren.

Volgens folklore-expert Bart Laurys waren het de Germanen die voor een boon kozen, als teken van vruchtbaarheid. “De boon in de Driekoningentaart is een stevig verankerde traditie in België, maar het spreekt voor zich dat ze wel aan bepaalde voorwaarden moet voldoen”, waarschuwt het Federaal Voedselagentschap (FAVV).

“Zo moet ze voldoende groot zijn om gemakkelijk te worden gevonden zonder dat het risico bestaat dat ze wordt ingeslikt, ze mag ook de tanden van de toekomstige koning of koningin niet beschadigen. En het materiaal waarvan de boon gemaakt is, mag ook geen bron van besmetting vormen voor de taart”, zegt het FAVV.