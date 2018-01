Louis Croonen (83) overleden

Genk - Louis Croonen, vader van huidig KRC Genk-voorzitter Peter Croonen, is vandaag op 83-jarige leeftijd overleden. Croonen was begin deze eeuw voorzitter van de raad van bestuur van KRC Genk. Hij groeide op in de mijncité van Winterslag en stond aan de wieg van het dagblad ‘De Krant’.

Als beheerder-commissaris zetelde hij in meerdere uitgeversbedrijven, was hij medeoprichter van VTM en voorzitter van de Europese persbond. Croonen was vier jaar lang ook persoonlijk raadgever van gewezen EEG-commissaris Karel Van Miert.

De redactie van Het Belang van Limburg wenst de familie Croonen en KRC Genk zijn oprechte deelneming bij dit droevige nieuws.

Foto: Archief

“Wereld veranderen”

Ook bij blauw-wit wordt droevig gereageerd op het overlijden. “Louis stond mee aan de wieg van de fusie tot KRC Genk en werd later ook daar Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur in 2003.”

“Het hart van papa was blauw en tot vandaag leefde hij mee met de club. Vandaag nog wenste hij me succes op de winterstage van KRC”, vertelt zijn zoon Peter. “Tot zijn laatste dag werd hij wakker met de overtuiging dat hij de wereld kon veranderen.”

“Met zijn gedrevenheid en enthousiasme krijgt Louis Croonen voor altijd een bijzondere plaats in het hart van onze club. De hele KRC Genk familie betuigt haar oprechte steun aan de familie en vrienden van haar Ere-Bestuurder.”

Ook Wim Dries (CD&V) betreurt het overlijden van Louis Croonen. Volgens de burgemeester heeft Croonen veel betekend voor Genk. “Zowel in zijn carrière in de media als bij KRC Genk heeft hij de stad altijd een heel warm hart toegedragen. Louis was een man met een visie. Ik heb met hem zeer interessante gesprekken gevoerd en leef mee met zijn zoon, Peter Croonen, en de hele familie.”