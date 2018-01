De vrouwen in het leven van Donald Trump: Ivanka is “zijn echte vrouw”, communicatiedirectrice is “zijn echte dochter”

Er blijven steeds meer details uitlekken uit het veelbesproken, en door het Witte Huis fel gecontesteerde, boek ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’ van journalist Michael Wolff, over het presidentschap van Donald Trump. Volgens de bronnen van de auteur in de West Wing leeft de Amerikaanse president grotendeels gescheiden van zijn echtgenote Melania, neemt zijn favoriete dochter Ivanka de rol op van First Lady, en beschouwt Trump zijn communicatiedirecteur Hope Hicks als zijn echte dochter.

Melania Trump

Donald en Melania Trump leiden volgens het boek grotendeels gescheiden levens Foto: AFP

Gisteren lekte al uit dat Melania Trump bij de verkiezingsoverwinning van haar echtgenoot in tranen was, en dat het koppel er aparte slaapkamers op nahoudt in het Witte Huis, voor het eerst sinds president Kennedy in de jaren ‘60. Volgens Wolff is het dan ook geen uitzondering dat de president en zijn echtgenote Melania elkaar dagenlang niet zien of horen, ook niet als ze tegelijkertijd in Trump Tower in New York, of in het Witte Huis vertoeven. “Het huwelijk van de Trumps is verbijsterend voor iedereen die hen kent”, aldus het boek. “Donald en Melania spenderen relatief weinig tijd samen. Soms hebben ze dagenlang geen contact. Vaak weet zijn vrouw zelfs niet waar hij is, als ze er al wakker van ligt. Haar echtgenoot beweegt van residentie naar residentie zoals hij wil.”

Het boek claimt ook dat Melania weinig afweet van het zakenimperium van Trump, en dat elke interesse van haar kant daarin geveinsd is. Trump van zijn kant verwijst vaak in het bijzijn van andere mensen naar Melania als zijn ‘trophy wife’, en is amper geïnteresseerd in de opvoeding van zijn 12-jarige zoon Barron. Het is net om die reden dat Melania vreesde dat haar echtgenoot president zou worden: dat zou een einde maken aan het beschutte leventje dat ze voor zichzelf had gecreëerd, en waarin ze zichzelf bijna uitsluitend kon bezighouden met de opvoeding van haar zoon.

Ivanka Trump

Tegen zijn kinderen kan Trump dan weer amper ‘neen’ zeggen, met name tegen zijn favoriete dochter Ivanka. “Het is een beetje, beetje ingewikkeld”, zou de president bij zijn aantreden gezegd hebben tegen zijn toenmalige stafchef Reince Priebus over zijn intentie om zijn dochter en haar echtgenoot Jared Kushner officiële jobs te geven in zijn administratie.

Ivanka Trump naast haar vader Foto: AP

Door het relatief anonieme profiel dat Melania Trump erop na probeert te houden, gingen medewerkers in het Witte Huis dochter Ivanka dan ook meer beschouwen als de “echte” echtgenote van haar vader. Ivanka en haar echtgenoot zijn ook vandaag nog steeds adviseurs van de president, maar dat loopt volgens het boek niet van een leien dakje: “In juli 2017 waren Jared en Ivanka op een half jaar van een koppel societyfiguren plots koninklijke familie geworden: nu behoorden ze bij de machtigste mensen ter wereld.” Maar naarmate het presidentschap van haar vader verzandde in discussies op sociale media, wetgevende mislukkingen, en het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, ging het power-koppel de president steeds meer de schuld geven voor wat er misliep.

Voormalig Trump-adviseur Steve Bannon loopt dan ook niet hoog op met Ivanka, die hij omschrijft als “dumb as a brick” (zo dom als een baksteen, nvdr.), en zou om die reden ook tegen mensen hebben gezegd dat “de dochter de vader ten val zal brengen”.

Ook andere bronnen van Wolff zijn in het boek bijzonder hard voor de bijdrage van ‘Jarvanka’ - een bijnaam bedacht door Bannon - in het stuurloze Witte Huis. “Zeggen dat er niemand de baas was, dat er geen afgesproken beleidslijnen waren, dat er zelfs geen duidelijk organigram was, zou een understatement zijn”, volgens een bron. “Wat doen die mensen eigenlijk?”

Hope Hicks

En als Ivanka de plaats van Melania Trump inneemt, dan neemt communicatiedirecteur Hope Hicks de vrijgekomen plaats van Ivanka in, aldus Wolff: de 29-jarige zou door de president beschouwd worden als een dochter. Hicks fungeerde tijdens de verkiezingscampagne als woordvoerster, en is als communicatiedirecteur nu “de machtigste adviseur van Trump”.

Hope Hicks Foto: AP

Wat die job dan effectief inhoudt? Volgens de bronnen van Wolff is het de eerste taak van Hicks “om het ego van Trump te strelen, hem te kalmeren, hem te beschermen tegen negatieve berichtgeving, te dienen als zijn buffer.” Het was Hicks die Trump, rekening houdend met de gaten in diens kennis, ervan weerhield om een interview te geven aan het duidingsprogramma 60 Minutes. In plaats daarvan ging het fel gegeerde interview met de president aan Sean Hannity van Fox News, die maar al te blij was om op voorhand zijn vragen door te spelen.

Hicks zou ook een knipperlichtrelatie hebben gehad met de getrouwde Corey Lewandowski, de eerste campagnemanager van Trump. Toen Lewandowski ontslagen werd, en Hicks van streek was over de kritische berichtgeving daarover, zou Trump - doorgaans beschermend en vaderlijk tegen Hicks - gezegd hebben: “Waarom? Je hebt al meer dan genoeg voor hem gedaan. Je bent het lekkerste stuk dat hij ooit zal hebben”, waarop Hicks de kamer uitgerend zou zijn.

Het Witte Huis ontkent alle aantijgingen in het boek, dat het afdoet als “trashy tabloid-fictie vol valse en misleidende verhalen, in een triestige en wanhopige poging om relevant te zijn.”