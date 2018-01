Waasland-Beveren vindt linksachter bij beloften van Anderlecht

Beveren - Waasland-Beveren heeft zich met het oog op volgend seizoen versterkt met de 18-jarige verdediger Daam Foulon. Hij komt vanaf de zomer over van RSC Anderlecht, waar hij de vaste linksachter bij de U21 is. Foulon ondertekende op de Freethiel een contract voor drie seizoenen.

“Ik ben heel tevreden met het aantrekken van Daam”, zegt voorzitter Dirk Huyck. “Het is een heel sterke verdediger met een goede drang naar voren. Onze nieuwe coach heeft met hem meteen een extra troef in huis. Het geloof in de verdediger is heel groot, we weten wat hij in zijn mars heeft.”

Waasland-Beveren pakte vandaag/vrijdag ook al uit met Sven Vermant als nieuwe coach. Hij neemt de plaats in van Philippe Clement, die vorige maand naar KRC Genk verhuisde.