Khloé Kardashian onthult details over haar zwangerschap

De Amerikaanse realityster Khloé Kardashian was woensdag te gast in de talkshow van Ellen DeGeneres en onthulde enkele details over haar recent aangekondigde zwangerschap. Zo had ze het onder meer over een mogelijke naam van haar kindje.

Naast Kim Kardashian en Kanye West, verwachten ook Khloé Kardashian en haar vriend Tristan Thompson een baby. De blondine bevestigde een paar weken geleden - na hardnekkige geruchten - dat ze echt zwanger is en haar eerste kindje over drie maanden al in de armen kan sluiten. Sinds de bekendmaking pronkt ze op Instagram met haar buikje en is ze bijzonder open over het moederschap en alles wat erbij komt kijken.

Ademhalingsproblemen

“Het eerste trimester was het ergste. Je voelt je niet goed, maar niemand weet al dat je zwanger bent. Op dit moment is het voor mij dan weer moeilijk om te ademen. De baby drukt op al mijn organen”, vertrouwt ze DeGeneres toe. De presentatrice merkt op dat Kardashian niet bepaald comfortabel gekleed is en dat weet ze. “Ik wil het zo lang mogelijk uitstellen om zwangerschapskleding te dragen”, klinkt het.

Babynaam

Verder vertelt de ster dat ze niet gelooft dat ze als aanstaande mama moet eten voor twee omdat de baby lang niet zo groot is als een volwassene. Haar mama, Kris Jenner, is wel van die mening en bracht haar dozen donuts die ze weigerde op te eten. Wanneer er wordt gepolst naar het geslacht van het kindje, moet Kardashian de kijkers teleurstellen. “We weten het nog niet, maar we zijn wel benieuwd”, zegt ze. Eén ding is wel (bijna) zeker: de naam voor hun baby als het een jongetje is. “Dan gaan we voor Junior, Tristan Jr. Als het een meisje is, weet ik het nog niet. Misschien een naam die begint met de letter ‘T’ of ‘K’”, zegt ze. Als DeGeneres nog even vraagt of haar halfzus Kylie nu ook inblijde verwachting is, doet de blondine alsof ze van niets weet.