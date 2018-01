Wat te doen dit weekend? Dit zijn onze tips

Ben jij nog op zoek naar een leuk uitje met vrienden of met het hele gezin dit weekend? Wij helpen je op weg met deze tips.

1. Grootste carnavalsfeest van het land

Voor een van de grootste carnavalsfeesten van het jaar met heel veel keer ‘Alaaf’ moet u zaterdag naar het Dommelhof in Neerpelt. Daar staat het jaarlijkse ‘Feest der Goedgemutsten’ op de agenda. Verwacht wordt dat er zo’n 3.500 carnavalsprinsen en andere leden van carnavalsverenigingen zullen opdagen om te verbroederen. Ook delegaties uit het buitenland komen langs. Het bal wordt georganiseerd door De Gezellen van Taxandria en F.E.N. (Federatie Europese Narren).

Zaterdag, vanaf 19 uur.

Toekomstlaan 5.

Gratis toegang.

www.fenvlaanderen.be

2. Wandelen naar schapen op winterse hei

De Vallei van de Zwarte Beek is een natuurgebied dat o.a. bekend is van zijn uitgestrekte heidegebieden. Die worden begraasd door kuddes schapen. Zondag kan u samen met een gids van Natuurpunt op zoek naar de schapen en herders die op de winterse hei rondtrekken. Trek zeker stevige schoenen en warme kleren aan, want het kan er flink koud zijn. Een opwarmertje onderweg is voorzien.

Zondag, vertrek om 14 uur.

Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7/2.

www.natuurpunt.be/agenda

3. Op soldenjacht tijdens eerste koopzondag 2018

Foto: Photo News

De solden zijn al enkele dagen bezig, maar wie nog geen tijd heeft gehad om op koopjesjacht te gaan, krijgt dit weekend hiervoor nog extra kansen. En dat niet alleen op zaterdag, maar ook op zondag want in vrijwel alle grotere winkelsteden en shoppingcentra is het nu zondag koopzondag. Dat wil zeggen dat de winkels vrijwel allemaal open zijn (zeker in de namiddag) en dat er soms ook extra animatie in de centra is voorzien.

Concrete info vindt u op gemeentelijke websites of op de sites van de handelszaken zelf.

4. Ook dit weekend Winteravonden in Bokrijk

Foto: Boumediene Belbachir

Het event ‘Winteravonden’ dat traditiegetrouw in Bokrijk wordt georganiseerd in de kerstvakantie, is ook dit weekend nog te bezoeken. Het Openluchtmuseum baadt dan in een gezellige wintersfeer, met tal van activiteiten voor de hele familie. Dat gaat van kermisattracties (met o.a. een reuzenrad en spiegeldoolhof), over vuurparades tot wandelingen langs verlichte gebouwen. Afgesloten wordt telkens met een vuurwerk.

Zaterdag en zondag, van 16 tot 21 uur.

Bokrijklaan 1.

Ticket: 7,5 euro (2 euro voor 3-12 jaar).

Kermisattracties: 1 euro per rit.

www.bokrijk.be

5. Met frisse duik het nieuwe jaar inspringen

Foto: JEFFREY GAENS

Sommige mensen heffen het glas om een nieuw jaar in te zetten, maar anderen doen dat door deel te nemen aan een nieuwjaarsduik (al dan niet verkleed). In Limburg kunnen ijsberen en andere dapperen zondag hun ding doen aan De Steenberg in Kinrooi (inschrijven vanaf 11 uur) en vanaf 14 uur aan de waterplas van Papendaalheide in Zutendaal en ook aan de Paalse Plas in Beringen (Beringen). Ook supporters zijn welkom.

Meer info op

www.toerismekinrooi.be

www.vvwz.be

www.paalseplas.be

6. Driekoningentocht voor het hele gezin in Tervant

Zes verenigingen van Tervant organiseren zaterdagavond samen een driekoningentocht. Het gaat om een wandeling van 5 km voor het gezin, met onderweg twee haltes voor een avontuurlijk spelletje en lekker drankje. Vergeet uw fluovest en zaklamp niet. Napraten kan rond vuurkorven.

Zaterdag, vanaf 18 uur.

Start kantine AC Tervant, Duistbosstraat 1.

Deelname 4 euro (2 consumpties inbegrepen).

7. Nieuwjaarsconcert van Limburgs Kamerorkest

Mooie nieuwjaarsconcerten zijn er in deze periode bij de vleet. Wij tippen dat van het Limburgs Kamerorkest. Dat orkest bestaat al ruim 20 jaar en bestaat uit 40 gedreven amateurmuzikanten. Ze spelen in een klassieke symfonische bezetting met o.a. 24 strijkers, een volledige houtblazerssectie, hoorns en pauken. Vrijdag tonen ze hun kunnen in de GC Tentakel in Zonhoven, dat de sfeer zal uitstralen van het traditionele nieuwjaarsconcert in Wenen.

Vrijdag 12 januari, start om 20.15 uur.

Kneuterweg 2.

Tickets: 12 euro.

www.zonhoven.be/events

www.hetlimburgskamerorkest.be