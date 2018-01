Hasselt -

Door het stormachtige weer van de afgelopen dagen en weken, rijgen de Limburgse windmolens de records aaneen. Meer nog: de storm maakt een slecht windjaar 2017 goed. De laatste dagen was de wind goed voor bijna 10 procent van de totale energie-afname op het net. Marktleider Limburg Win(d)t bouwde in 2017 nog 8 nieuwe windmolens en komt nu op 54 van de 119 windmolens in onze provincie.