Beachvolleyers Koekelkoren en Van Walle winnen ook tweede groepsmatch in Den Haag

Beachvolleyballers Dries Koekelkoren en Tom van Walle blijven goed presteren op het WorldTourtoernooi in het Nederlandse Den Haag. Ze wonnen vrijdag met 22-20 en 21-18 van de Canadezen Grant O’Gorman en Ben Saxton. De partij duurde 36 minuten.

Voor de Belgische kampioenen was het de tweede zege in evenveel dagen. Donderdag klopten ze in groep F de Oostenrijkers Robin Seidl en Christoph Dressler met 21-15 en 21-14.

Het toernooi in Den Haag vindt indoor plaats. Voor Koekelkoren en Van Walle is het de eerste competitie in ruim twee maanden. Van Walle liet vooraf weten minstens de poulefase te willen overleven. Die opdracht is geslaagd. Wie hun volgende tegenstanders in de knock-outfase worden, is nog niet bekend.