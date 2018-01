Met deze hack krijg je beddengoed snel op orde

Jezelf voorgenomen om je kasten in 2018 netjes te houden, dan komt deze hack voor je beddengoed vast van pas. House & Home Pride, een New Yorks twitteraccount met de focus op interieur, deelde het trucje en dat wordt massaal opgepikt.

Het principe is heel simpel: je neemt een set beddenlakens en vouwt ze mooi op. Eén kussensloop mag je vrijhouden. Deze dient om de lakens in te schuiven. Leg al je sets zo in de kast en je krijgt een mooi overzicht van alle lakens in je collectie, zonder dat er - bijvoorbeeld - een blauw hoeslaken bij een roze bedovertrek terechtkomt en je lang moet zoeken naar het bijpassende exemplaar als je het bed ververst.

Tuck your matching sheet sets inside one of its own pillow cases to keep your linen closet organized! (via listotic) #hacks #organize pic.twitter.com/lFRQDfPSJs — HOUSE&HOME PRIDE (@PrideofHOUSE) 1 januari 2018

“Dit verandert alles”, reageert een zekere Kirstie Allsopp op Twitter. Ook andere reacties zijn heel enthousiast. “Hoe komt het dat niemand hier ooit eerder is opgekomen”, vraagt een man zich af. “Geniaal”, schrijft een andere fan die het trucje ook zelf zal proberen. Bij sommigen die het al uittesten, deed zich echter een probleem voor. Zij krijgen het hoeslaken niet mooi opgeplooid. Blijven oefenen is de boodschap.

This is life altering advice. My current linen closet situation now looks like the before footage in an infomercial. pic.twitter.com/A3jY569GuJ — widow prince (@Rvzsuri) 1 januari 2018

What a great idea! I’m going to start doing this. — Chandler Bing (@maryanakleyn) 2 januari 2018

This was a fail! lmao pic.twitter.com/u44pWBcgFX — Yeefern. (@smASSSH__) 3 januari 2018

Last van een overvolle kleerkast? Dan heeft de Anita Birges, een Australische experte in kasten organiseren, nog een handige tip. Hang je kleerhangers aan het begin van het jaar allemaal met het haakje in dezelfde richting. De hangers van de kleren die je dit jaar aantrekt, mogen na een wasbeurt met het haakje in de andere richting. Zo weet je welke kleren je vaak draagt en welke niet. De ongedragen stuks kun je uit de kast halen om plaats te besparen en eventueel doneren aan het goede doel.