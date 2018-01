Apple in huis? Ook Mac- en iOS-apparaten kwetsbaar voor Spectre en Meltdown

Apple heeft in een mededeling bevestigd dat alle computers die draaien op iOS kwetsbaar zijn voor het Spectre- en Meltdown-lek. Het bedrijf heeft ondertussen aanpassingen gedaan in zijn software om iPhones, iPads, Mac-computers en Apple TV’s te beschermen. Die zaten in de laatste software-updates van zijn besturingssystemen.

Deze week werd een groot veiligheidslek ontdekt bij chips van onder meer Intel, AMD en ARM. Daardoor konden miljoenen computers en smartphones wereldwijd gehackt worden. De twee gelijkaardige veiligheidsproblemen werden Meltdown en Spectre gedoopt.

In een bericht op haar website zegt Apple dat ook alle Mac- en iOS-apparaten getroffen zijn. Tegen het Spectre-lek brengt Apple in de komende dagen updates uit. Die worden in webbrowser Safari in macOS en iOS ingebakken. In toekomstige software-updates van iOS, macOS en tvOS worden verdere beschermingsmaatregelen genomen. Apple raadt aan om alleen software uit betrouwbare bronnen te downloaden, zoals de App Store.

Ook Microsoft en Google nemen maatregelen

Meltdown treft alleen apparaten met een Intel-processor. Die chips zijn ook vatbaar voor Spectre, maar ook apparaten met een chip van AMD of met de ARM-architectuur hebben dit lek. Ook Microsoft en Google hebben al updates verspreid om te beschermen tegen de beveiligingsgaten.

Intussen meldde Intel dat het met zijn softwarepartners naar eigen zeggen duidelijke vooruitgang geboekt heeft in hun pogingen om het grote datalek via de chips te dichten. Zowel voor Meltdown als Spectre heeft Intel updates ontwikkeld voor toestellen met intel-chip.

In de nacht van donderdag op vrijdag liet internetwinkelreus Amazon weten dat haar cloudserver EC2, die op Windows en Linux draait, inmiddels volledig beschermd is.