Zoon van Snoop Dogg zet eerste stappen als model

Cordell Broadus, de zoon van rapper Snoop Dogg is twintig en goed bezig om het te maken als model. Hij liep al enkele shows voor grote merken en heeft zijn eerste modellencampagne binnengehaald.

Cordell Broadus, met zo'n naam moet je het wel maken. Hij is de zoon van rapper Snoop Dogg, maar nog veel meer. Hij studeert film, is geïnteresseerd in design en is goed op weg om het te maken als model. Broadus (20) is het gezicht van de nieuwe campagne van het modelabel en luxe ledermerk MCM.

De zoon van Snoop was eerder al te zien op de runway van Dolce & Gabbana in Milaan en liep ook mee in de show van Philipp Plein in New York. Broadus houdt van modellenwerk, al is dit voor hem geen prioriteit. "Ik wil bekend worden als businessman en ondernemer, en op de tweede plaats als filmmaker," vertelt hij in een interview met W Magazine. "Steven Spielberg en Tarantino zijn mijn grote voorbeelden."

Cordell Broadus lanceerde ook al een eigen streetwearcollectie, Joyrich. Voor de eerste collectie liet hij zich inspireren door de kledingkeuze van zijn vader Snoop Dogg in de jaren '90. Check hier welke modellen ook bekende ouders hebben.

?????? Een bericht gedeeld door Cordell C. Broadus (@cbroadus) op 6 Okt 2017 om 9:12 (PDT)