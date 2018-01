Emond is vader, duurloop voor de rest

De (zeer zware) voormiddagtraining zit er inmiddels op bij Standard. Er stond onder meer een duurloop op het programma. Uche Agbo toonde zich met Beni Badibanga en Luis Pedro Cavanda bij de betere lopers, Kostas Laifis, Reginal Goreux en Carlinhos hadden dan weer wat meer moeite met het opgelegde tempo. Aansluitend volgden twee wedstrijdvormen die zowat een uur in beslag namen.

Ook de doelmannen werkten zich in het zweet. Keeperstrainer Ricardo Pereira had een reeks afmattende oefeningen voorzien. Zo mochten Ochoa, Gillet en Bodart pas stoppen als ze erin slaagden tien ballen na elkaar te pakken. Pakte je er negen en schoot Pereira de tiende raak was het herbeginnen. Geen pretje.

Christian Luyindama (maag) en Renaud Emond ontbreken nog. Die laatste is vader geworden van zoontje Ruben en reist morgen af naar Spanje.

Namiddag volgde een tweede training. Luyindama deed de eerste oefening mee, maar schakelde al snel over op wat lopen en fietsen.