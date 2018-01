Inbreker gaat ervandoor met ’s werelds duurste wodkafles

Een peperdure fles wodka werd onlangs gestolen uit een café in de Deense hoofdstad Kopenhagen, dat de fles tijdelijk mocht tentoonstellen van de Russische eigenaars. Hoewel de wodka zelf niet erg speciaal is, kost de fles meer dan een miljoen euro: ze bevat namelijk meer dan drie kilo goud en ook de dop werd versierd met waardevolle diamanten. De fles is intussen weer opgedoken, meldt de Deense politie vrijdag.

De eigenaar van Cafe 33 in Kopenhagen publiceerde afgelopen week enkele foto’s van de rijk bewerkte fles op Facebook, nadat ze werd geroofd door de inbreker. De man schat de waarde van de fles op zo’n 1,07 miljoen euro en noemt ze zelf de “duurste wodkafles ter wereld”. De fles - die niet verzekerd is - is eigendom van een niet nader genoemde Russische ondernemer en was ook te zien in de dramareeks House of Cards.

De fles werd later teruggevonden op een bouwwerf ten noorden van Kopenhagen. Op het eerste gezicht is de fles intact. Ze was wel leeg.

De Deense politie weet momenteel nog niet of de dief moest inbreken om de fles te stelen, en onderzoekt of hij een sleutel van Cafe 33 had. Hoewel de dader kon kiezen uit meer dan duizend flessen wodka in de Deense bar, stal hij enkel de dure, gouden fles.