Opvallend zoekertje: Piet zet 19 (!) splinternieuwe Porsches GT3 te koop op tweedehandssite

Wie nog op zoek is naar een sportieve wagen, stopt beter met zoeken. Amsterdammer Piet Oldenhof biedt maar liefst 19 nagelnieuwe Porsches 911 GT3 aan via de tweedehandssite Marktplaats.

Piet Oldenhof is actief als autohandelaar en verkoopt wel vaker exclusieve modellen, maar dit aanbod is toch van een ander kaliber. Een ‘rijke man’ heeft hem gevraagd zijn collectie splinternieuwe, witte Porsches 911 GT3 van de hand te doen. Het gaat om 19 racewagens waar nooit mee gereden is.

De 19 voertuigen staan niet eens in Nederland, vertelt Oldenhof aan De Telegraaf. “Als iemand ze wil, het liefst allemaal tegelijk, vliegen we erheen en gaan we kijken. Het is op zich in een dag heen en weer te reizen. Maar als er kopers met me mee gaan, blijven we wel wat langer daar. Het is namelijk een mooie plek, en perfect geschikt voor een proefrit.”

De Porsches staan in een loods naast een circuit: het was ooit de bedoeling dat de auto’s een raceteam zouden gaan vormen. “Maar dat is toch wat lastiger gebleken dan de man op voorhand had bedacht”, aldus Oldenhof. “Als je geen verstand hebt van voetbal, moet je geen voetbalclub kopen. Hetzelfde geldt voor een raceteam. Hij schrok toen hij erachter kwam dat hij niet alleen coureurs nodig had, maar ook een stuk of vijftig mecaniciens.”

De prijs die op Marktplaats voor één wagen wordt gevraagd, bedraagt 134.500,00 euro.