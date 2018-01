OPROEP. “Wintersporters vragen zich af of ze thuis geraken voor einde van kerstvakantie”

Bij VAB-Reisbijstand komen heel wat ongeruste telefoontjes binnen van Belgen op skivakantie die zich afvragen of ze nog voor het einde van de kerstvakantie thuis zullen geraken. “Vooral in Zwitserland is er nog veel onduidelijkheid”, vertelde Joni Junes van VAB in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Sinds woensdag is er door een storm ongewoon veel sneeuw gevallen in de Alpen. Heel wat dorpen zijn daardoor afgesloten van de buitenwereld. Skipistes zijn gesloten uit vrees voor lawines en ook de wegen zijn voorlopig afgesloten.

“Donderdag is hier ongeveer 40 à 50 centimeter verse sneeuw gevallen. Iedereen is hier de hele dag bezig om de sneeuw weg te krijgen en parkings te ruimen, ze doen er alles aan om het de toeristen zo comfortabel mogelijk te maken. Skiën gaat maar is niet aangenaam”, zo getuigde lezer Anton Vandervelden gisteren al.

VAB krijgt nu veel vragen om informatie, zo zei Joni Junes. “Mensen zijn nog niet in paniek, maar ze vragen zich wel af of ze thuis gaan geraken voor het einde van de kerstvakantie. Dat is de voornaamste zorg van de Belgen op wintersport.”

Voor de Belgen die in Frankrijk op vakantie zijn, is er goed nieuws. Daar zijn bijna alle wegen vanuit de skigebieden weer vrijgemaakt. “Het is vooral in Zwitserland dat de mensen nog in de onduidelijkheid zitten of de wegen morgen of vandaag in de namiddag vrijgegeven zullen worden”, aldus Junes.