Twee jaar cel gevraagd voor verdachte plofkraak op geldautomaat in Zonhoven

Zonhoven - In de Hasseltse correctionele rechtbank is vrijdag twee jaar cel gevorderd tegen verdachte B. A. voor een plofkraak op een geldautomaat van een Argenta-bankkantoor in Zonhoven. Samen met twee ongeïdentificeerde verdachten ging de betichte ervan door met liefst 227.000 euro. Het geld was echter onbruikbaar, want door het veiligheidssysteem raakte het besmeurd met blauwe inkt.

De kraak vond plaats op 19 september 2014 op de Genkerbaan. Met de hulp van DNA en vingerafdrukken wisten de speurders een verdachte te linken aan het misdrijf. Na de kraak was hij op de vlucht geslagen in een Audi RS4.

Een dag na de feiten vond de politie de gestolen geldautomaat terug op een carpoolparking in het Nederlands-Limburgse Stein. Nog eens twee dagen later hield de Franse douane in Fresnes een Audi RS4 tegen, maar de inzittenden konden op de vlucht slaan ook al lieten ze hun wagen achter nadat ze over een spijkermat gereden waren.

In de auto lagen twee gasflessen, geldbiljetten met blauwe inkt, een ontvreemde Mastercard en een blikje Redbull. Op dat laatste troffen de speurders DNA en vingerafdrukken van B. A. aan.

Nog meer in zijn nadeel speelde dat hij de drie personen kende die op 1 november 2014 betrokken waren bij een mislukte plofkraak in Hamont-Achel. Een van hen had in een Nederlands gokkantoor overigens een met inkt besmeurd biljet uitgegeven. “B. A. maakt deel uit van een Nederlandse bende die ook nog plofkraken pleegde in Nederland en het Antwerpse”, aldus het parket.

De man stuurde echter zijn kat naar de rechtbank. De kantoorhouder en Argenta vragen een schadevergoeding van bijna 53.000 euro. Door de knal vlogen onderdelen van het toestel uit de muur en sloegen de ramen aan diggelen, een deel van het interieur was eveneens om zeep. Vonnis op 2 februari.