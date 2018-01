Prins George wandelt altijd aan de hand van William, prinses Charlotte aan die van Kate: het is geen toeval

Het is je misschien ook al opgevallen: tijdens publieke verschijningen houden de Britse royals prins William en diens vrouw Kate Middleton zich steeds aan dezelfde formule. Hij let op prins George, zij meer op prinses Charlotte. Dat is geen toeval, zo meldt de Britse pers.

De hertog en hertogin van Cambridge zijn op bepaalde vlakken heel traditioneel wat de opvoeding van hun kinderen betreft. Dat wordt duidelijk wanneer ze met hun gezin verschijnen in het publiek. Prins William zorgt zo goed als altijd voor prins George, terwijl Kate meestal de zorg voor hun dochter prinses Charlotte voor haar rekening neemt. Zelfs op de recente kerstkaart zijn de rollen duidelijk verdeeld: de kleine prins staat voor zijn papa, die zijn handen op George’s schouders laat rusten. De prinses staat ook dan dichter bij haar mama.

Foto: Photo News

Volgens de Britse opvoedingsexperte Jasmine Peters is de rolverdeling geen toeval, maar een weloverwogen keuze die prins George moet klaarstomen voor de dag dat hij ooit koning van Groot-Brittannië wordt. “Vaders worden meestal verantwoordelijk geacht voor de bescherming van het gezin”, legt ze uit in een interview met The Daily Mail. “Het is niet ongewoon om te zien hoe een vader zijn zoon bewustmaakt van de fundamenten van zijn rol binnen de familie. Er wordt vanuit traditioneel perspectief vaak geopperd dat een man nodig is om een jongen groot te brengen als een echte man. Als je naar de foto’s kijkt, weerspiegelen de royals duidelijk deze overtuiging.”

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News