Je winterse kleding beu? Deze accessoires geven je outfit een boos

Lekker warm blijven kan jammer genoeg ten koste gaan van je stijlvolle look. Je winterse kleding beu? Deze accessoires geven je outfit een boost!

Laat basic mutsen en sjaals links liggen

Een muts houdt je hoofd warm en zorgt ervoor dat je haar in bedwang blijft tijdens windvlagen. Onmisbaar dus! Til je outfit naar the next level door een opvallend exemplaar te kiezen. Welk model, welke kleur en welk materiaal je best kiest? Bekijk daarvoor je muts als essentieel onderdeel van je look, niet enkel als warm accessoire.

Het is een understatement als we zeggen dat je nooit genoeg sjaals in huis kan hebben. Net zoals bij mutsen mag je gerust wat opvallender gaan om je outfit wat extra pit te geven. Laat grijs, zwart of donkerblauw een keertje voor wat het is en kies voor een eyecatcher. Zo krijgt zelfs de meest basic jas een flinke boost!

Voorkom koude handen en voeten in stijl

Laten we eerlijk zijn, zwarte fleece handschoenen kunnen dan nog zo heerlijk warm zijn, erg stijlvol zijn ze niet. Waarom niet kiezen voor een paar lederen handschoenen? Minstens even warm, maar een stuk modieuzer en super makkelijk te combineren. Lange jas, coltrui en lederen handschoenen en je bent klaar voor de kou in stijl.

Sokken als modieuze items? Ja! Rol je broek een paar keer om en pronk met je opvallend sokje. Kleurenspel, glitters of opvallende print… ook je sokken mogen gerust de show stelen!

Gebruik je handtas en enkellaarsjes als boost!

Je winterse outfit wat karakter geven? Combineer het stijlvolle aan het praktische en durf te kiezen voor een handtas die in het oog springt. Een outfit met neutrale basics leent zich perfect tot een sprekende kleur of patroon. Niets voor jou? Ook met het materiaal en de afwerking geef je je outfit net dat tikkeltje extra.

Net zo’n fan van enkellaarsjes als wij? Natuurlijk zijn een zwart en cognac paar essentieel in je schoenenkast, toch kan het geen kwaad om in enkele blikvangers te investeren. Die simpele jeans of little black dress krijgt plots heel wat meer allure, niet?