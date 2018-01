Mannen: zo verberg je je buikje

Mannen die geen zin hebben om elke dag een half uur sit-ups te doen, we begrijpen je helemaal. Van de juiste pasvorm tot print, met deze stijltips verberg je je buikje!

De juiste maat, print of kleur verkleint je buikje

Voor we je enkele stijltips meegeven, hou dit zeker in het achterhoofd: kies altijd de juiste maat. Een te kleine of te grote trui benadrukt je buikje juist. Kies voor T-shirts , hemden of truien met een rechte pasvorm! Te strakke of te wijde items maken je middenrif te blokkig.

Donkere kleuren doen wonderen voor je buikje. Door een donker item op een lichtere broek te dragen, 'breek' je je lichaam waardoor het slanker lijkt.

Grote, drukke prints zijn een no-go. Een iets kleinere print in een neutrale kleur is een veel betere keuze. Over prints gesproken, kies nooit voor horizontale strepen. Verticale strepen werken veel beter bij jouw lichaam!

Buikje versus broek

Wie denkt dat enkel je T-shirt of trui een rol speelt, heeft het goed mis. Ook de juiste broek kan je buikje optisch verslanken! Kies voor een rechte broek met platte voorkant (dus geen duidelijke tailleband of vouwen) en draag ze niet te hoog of te laag.

Tip: door een riem te dragen voorkom je dat je buikje over je broek komt te hangen. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar draag je hemd altijd over je broek. Als je je hemd in je broek steekt, gaat alle aandacht naar je buik die je net probeert te verbergen.

Kies voor laagjes en robuuste stoffen

Door in laagjes te werken, lijkt het punt onder je taille slanker. Verleng je lichaam met een V-hals trui of T-shirt en draag er een grofgebreide cardigan of rechte jas over. Stijlvol én gunstig voor je lichaamsbouw? Check!

Het juiste materiaal kan je ook al een stuk verder helpen. Hoe dunner de stof, hoe meer je je buikje in de kijker zet. Een dikkere, robuuste stof als jeans of wol geeft je look niet alleen extra power, ze werkt ook verslankend omdat de contouren van je lichaam worden vervaagd. Buikje? Welk buikje?