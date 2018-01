Het perfecte item om te scoren in de solden? Een jeans! Maar hoe vind je het juiste model voor jouw figuur? Van boyfriend-model tot flared, zo vind je de jeans die je het meest flatteert!

Klein of groot? Zo vind je de perfecte jeans voor elke lengte

Klein en korte benen? De 'missie' van jouw jeans is om je zo groot mogelijk te laten lijken. Een rechte pijp of old school bootcut (zonder al te veel opvallende stiksels of broekzakken) zijn perfect voor jouw lengte. Kies voor een donkere wassing, die heeft een afslankend effect en geeft je benen optisch wat extra lengte.

Gezegend met lange benen? Ook voor jou kan het een struggle zijn om de juiste jeans te vinden. Een jeans met brede pijpen, ook wel flared jeans genoemd, brengt je lange benen in proportie met je heupen.

Boyfriend jeans als redder in nood

Ladies met brede heupen vinden in een boyfriend jeans hun soelaas. Zo’n jeans valt los over je heupen zonder ze te accentueren. Een hoge taille als je stevige heupen hebt? Waarom niet! Een strakke taille kan verrassend verslankend werken.

Brede schouders? Ook voor jou is dit de perfecte jeans. Een boyfriend model brengt wat evenwicht in het onderste deel van je lichaam waardoor je schouders smaller lijken.

Smalle heupen of zandloperfiguur? Lage versus hoge taille!

Iets minder curves dan je zou willen? Help moeder natuur een handje met een lage jeans! Een lage of middelhoge taille accentueert het punt nét boven je billen waardoor je instant rondingen creëert.

Smalle taille en ronde heupen? Een zandloperfiguur staat het mooist met een jeans met hoge taille. Met zo’n model zet je je taille én heupen in de kijker. The best of both worlds dus!