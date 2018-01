Document van Turks ministerie zorgt voor ophef: “9-jarige meisjes mogen trouwen”

In Turkije en ver daarbuiten is met verontwaardiging gereageerd op een controversieel online document van het Turkse ministerie van Godsdienstzaken. Daarin wordt gesuggereerd dat meisjes van 9 jaar en jongens van 12 jaar zouden mogen trouwen.

Diyanet, het hoogste bestuurlijke orgaan voor godsdienstzaken in Turkije, publiceerde onlangs een online lijst met termen en uitleg over Islamitische zaken. Er staat onder meer in dat meisjes op hun negende in de puberteit komen, terwijl dat voor jongens twaalf jaar is. Verderop valt te lezen dat onder de islam ieder die de puberteit bereikt heeft, mag trouwen, meldt de BBC.

Dat stootte heel wat personen, zowel binnen als buiten Turkije, tegen de borst, omdat het document kindhuwelijken zou legaliseren en seksueel misbruik van zeer jonge kindjes in de hand zou werken. Dertig leden van de grootste oppositiepartij CHP riepen op tot een grondig onderzoek naar de kwestie.

In de Turkse wet staat dat mensen pas vanaf hun achttiende mogen trouwen, of vanaf hun zeventiende met toestemming van de ouders. In uitzonderlijke gevallen kan iemand van zestien trouwen, maar daar moet een rechter aan te pas komen. Toch komen kindhuwelijken geregeld voor, bij onrechtmatige ceremonies waarbij vaak een dorpsoudste het huwelijk voltrekt.

Inhoud verdraaid door media

Diyanet heeft inmiddels het document van de website gehaald. Het ministerie ontkent dat het kindhuwelijken legaal wil maken en stelt dat de lijst slechts een interpretatie is van islamitische wetten, aldus weekblad Elsevier. Volgens Ekrem Keles, ambtenaar bij Diyanet, hebben de media de inhoud verdraaid. “Een vrouw moet niet voor haar zeventiende trouwen, en een man niet voor zijn achttiende. Niemand zou zijn kind voor het vijftiende levensjaar moeten laten trouwen. Dat gaat tegen de islam in”, klinkt het.