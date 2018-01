Eén dode en twaalf gewonden na noodlanding van heteluchtballon in Egypte

De ballon met 20 toeristen aan boord moest door een sterke wind afwijken van zijn route naar een afgelegen gebied, verklaarde een anonieme bron bij de veiligheidsdiensten. Het dodelijke slachtoffer was afkomstig uit Zuid-Afrika. Het is nog niet duidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn.

Tochtjes met een heteluchtballon zijn erg populair in Luxor, waar het merendeel van de Egyptische monumenten staat. In 2013 vond er ook al eens een ernstig ongeval met een heteluchtballon plaats in Luxor. Negentien toeristen verloren het leven.

In 2016 werden ballonvaarten tijdelijk opgeschort, nadat 22 Chinezen lichte verwondingen opliepen bij een crash. Sindsdien worden de tochtjes in de gaten gehouden door camera’s en wordt er niet hoger gegaan dan 2.000 meter

