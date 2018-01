Eerste processen tegen relschoppers Brussel van start: parket eist twee jaar cel tegen rapper Benlabel

In de eerste processen tegen de mensen die betrokken waren bij de rellen op 11 november aan en rond het Muntplein, eist het Brusselse parket onder meer een celstraf van twee jaar tegen rapper Benlabel. Die zou via Facebook opgeroepen hebben tot geweld. Ook een 19-jarige jongeman wordt dezelfde straf opgelegd, hij zou betrokken geweest zijn bij de plundering van een nachtwinkel.

Op 11 november kwam het aan de Beurs tot rellen na de voetbalwedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust. Voor die feiten arresteerde de politie meer dan 30 relschoppers, vandaag is het eerste proces tegen verschillende relschoppers van start gegaan.

Zo eist het Brusselse parket een celstraf van twee jaar tegen de Brusselse rapper Benlabel, die via Facebook zou opgeroepen hebben tot de rellen van 11 november. Op zijn Facebookpagina had de 32-jarige man een bericht gepost, dat luidde: “Demain, on vas tout cramé à Lemonnier. Maroc City gang”.

Die post ging vergezeld van een foto waarop Benlabel te zien was met twee automatische wapens. Volgens het parket was dat een duidelijk dreigement. De rapper zelf ontkent en houdt voor dat het enkel een oproep was om te feesten als Marokko zich die avond zou plaatsen voor het WK voetbal.

Ook een 19-jarige relschopper die betrokken zou zijn geweest bij de plundering van een nachtwinkel, wordt dezelfde straf opgelegd.

Gewapend met ijzeren staven

“Volgens de uitbater werd er een kassei door zijn winkelruit gegooid en werd zijn winkel vervolgens bestormd door een grote groep mensen, van wie een aantal gewapend waren met ijzeren staven”, zei de procureur. “Terwijl de uitbater zich verschool in een zaaltje achter de winkel, roofde die groep de hele winkel leeg. Van die feiten zijn duidelijke camerabeelden gemaakt, waarop meneer E.B. herkenbaar te zien is. Op die beelden draagt hij ook een paar basketschoenen die bij hem thuis zijn teruggevonden.”

“Er is twijfel”

Volgens het parket is de man dus duidelijk te herkennen op camerabeelden die van de feiten gemaakt zijn, maar de man zelf ontkent elke betrokkenheid. “Ik was daar wel in de buurt, maar dat ben ik niet op die beelden”, klonk het. Zijn advocaat, meester Vincent Lurquin, vroeg de vrijspraak. “De beelden zijn onvoldoende om hem te veroordelen, men had ook de winkeluitbater en de andere getuigen moeten ondervragen om zekerheid te hebben”, klonk het. “Dat is allemaal niet gebeurd, dus is er twijfel.”

Het parket eiste twee jaar cel tegen de man, die al eerder door de jeugdrechtbank veroordeeld werd voor diefstallen met geweld. Het vonnis valt op 2 februari.