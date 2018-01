Lichaam hoogzwangere vrouw teruggevonden in Maas

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée -

In de Maas in Luik is woensdagavond het lijk teruggevonden van een 9 maanden zwangere vrouw. Dat is vrijdag vernomen van de brandweer. De vrouw was vorige vrijdag met haar wagen in de rivier terechtgekomen, terwijl ze aan het leren rijden was met haar man.