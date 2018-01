Helft Belgen wil zwarte doos in wagen in ruil voor lagere verzekeringspremie

Hasselt - In ruil voor een lagere verzekeringspremie is 53 procent van de Belgen bereid zijn rijgedrag te laten volgen door de verzekeraar. Zoiets zou bijvoorbeeld mogelijk zijn door een zwarte doos in de wagen of een app op de smartphone.

Dat blijkt uit een rondvraag van verzekeringskoepel Assuralia bij 1.130 particulieren en 151 zelfstandigen. Doorgaans staan Belgen nochtans niet te springen om privégegevens vrij te geven in ruil voor aangepaste premies. Maar rijgedrag vormt blijkbaar een uitzondering op die hang naar privacy.

Vias, het instituut voor de verkeersveiligheid, ziet geen graten in de methode. “We hebben zelf een proefproject om via de app Smart Drivers het rijgedrag van jongeren te meten. De resultaten kennen we nog niet. Als bestuurders door zo’n controlemechanisme worden aangespoord om veiliger te rijden, kunnen we dat alleen maar toejuichen. De financiële bonus is dan mooi meegenomen.”