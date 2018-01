Brussel - Groente- en fruitbedrijf Greenyard neemt Dole Food Company dan toch niet over. De onderhandelingen zijn stopgezet zonder definitieve overeenkomst.

“We hebben alle inspanningen geleverd om een transactie te bereiken met belangrijke financiële en strategische meerwaarde, voor alle betrokken partijen. Desondanks kon geen overeenkomst worden bereikt. We hebben er alle vertrouwen in dat Greenyard koploper blijft in de sector van groenten en fruit”, zegt topman Hein Deprez van Greenyard in het persbericht.

De overname is dus afgeketst. De plannen raakten vorige maand bekend via persbureau Reuters. Daags nadien bevestigde het bedrijf vergevorderde onderhandelingen. Het bedrijf van Hein Deprez zei toen dat er geen garantie is dat de onderhandelingen zullen uitmonden in een transactie. Aan de deal zou een prijskaartje gehangen hebben van 2,5 miljard dollar.

Deprez zegt in het persbericht nog dat de overname een belangrijke mijlpaal zou hebben betekend voor beide bedrijven. Hij is ervan overtuigd “dat Greenyard op zich over de juiste strategie en prioriteiten beschikt om een winstgevende groei te blijven realiseren en onze positie als wereldwijde leider in groenten & fruit verder te versterken”. Het bedrijf wil als marktleider waarde blijven creëren voor de aandeelhouders.

Dole is een van de grootste spelers op de markt van bananen en ananassen. Het beursgenoteerde Greenyard - in 2015 ontstaan uit een fusie van Greenyard Foods, Univeg en Peatinvest - doet zowel in verse groenten en fruit, diepvries, conserven, bereidingen, bloemen en planten en substraten.

LEES OOK. Limburgse aan top wereldbedrijf: Greenyard bevestigt gesprekken met fruitgigant Dole Food