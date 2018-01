VS in de ban van ongeziene ‘bomcycloon’: sneeuwstorm kost het leven aan al zeker 17 mensen

De oostkust van de Verenigde Staten is donderdag bedolven onder sneeuw nadat een zogenaamde 'bomcycloon’ aan land kwam. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom, quasi alle verkeer in het noordoosten van het land kwam tot stilstand, en minstens 17 mensen lieten al het leven door de barre omstandigheden.

Een koudegolf hield de Verenigde Staten al tien dagen in zijn greep, maar het ergste moest nog komen: bombogenesis, of een zogenaamde ‘bomcycloon’, zo genoemd omdat de luchtdruk daarbij zo snel als een bom daalt en daardoor nog in kracht toeneemt. Het resultaat is wat de Amerikaanse media een “monsterstorm” noemen, lees: sterke windstoten, hevige sneeuwbuien en aanvriezende regen in staten van het uiterst noordelijke Maine tot North Carolina, op dezelfde breedtegraad als Noord-Marokko. Ook stormweer op de Atlantische Oceaan zorgde voor wateroverlast.

Sneeuwval in Florida Video: reuters

I can't stop won't stop you can't make me stop looking at satellite images and loops of this incredibly intense bomb cyclone. Details of how this beast formed: https://t.co/LUJ4FI8H84 pic.twitter.com/QuLuZEJfA2 — Andrew Freedman (@afreedma) 4 januari 2018

Top Down, Chrome Spinnin....Rhode Island dude whips his convertible through the Bombcyclonehttps://t.co/REQGUSxlEU pic.twitter.com/tCLjhQS1UO — Barstool Sports (@barstoolsports) 5 januari 2018

Milford, Connecticut Foto: AFP

80.000 gezinnen zonder stroom, vliegverkeer tot stilstand

De gevolgen waren ongezien: het sneeuwde voor het eerst sinds 1989 in Tallahassee, de hoofdstad van het zuidelijke Florida, waar het zowaar kouder werd dan in Alaska. De US National Weather Service tekende windstoten op van meer dan 110 km/u, hoogspanningsleidingen over de hele oostkust moesten eraan geloven. Bijna 80.000 gezinnen zaten bijgevolg zonder stroom. Door de geringe zichtbaarheid kwam ook het vliegverkeer op de grote luchthavens van New York (JFK en LaGuardia) volledig tot stilstand, duizenden vluchten moesten geannuleerd worden.

Video: reuters

Atlantic City, New Jersey Foto: AFP

“Ik dacht dat Manhattan vandaag zijn straten zou opkuisen, maar dat is duidelijk niet het geval”, aldus een ironische Valentine Williams (28), een voedselbezorger uit New York die normaal rondrijdt met een elektrische scooter maar die zijn leveringen vandaag te voet doet. “Maar mijn klanten klagen niet dat ik trager ben dan gewoonlijk. Ze zijn al verbaasd dat ik er raak.”

Spent today bombarded with messages from NY theaters saying shows are going ahead despite storm. Now I see "Grayson BATTERS New York City." Hang on, I only saw Grayson Perry the other day. He looked fine then. @Alan_Measles pic.twitter.com/I03pernw7E — Mark Beech (@Mark_Beech) 4 januari 2018

New York City Foto: AFP

New York City Foto: AFP

New York City Foto: AFP

New York City Foto: REUTERS

New York City Foto: REUTERS

IJzige overstroming in Boston

Het ergst getroffen waren de steden Boston en New Jersey, waar meer dan 30 centimeter sneeuw viel. In Boston moesten brandweerlui ook uitrukken om gestrande automobilisten te redden van onderstroomde straten, nadat een stormtij van één meter een historische wijk in de buurt van de haven onder water zette.

Breaking News: Icy Water Floods Streets Of Boston, Residents Urged To Stay Indoors.#BombCyclone#Blizzard2018pic.twitter.com/SpVP5i08OB — ~Marietta️ (@MDavisbot) 4 januari 2018

Chunks of ice, and even an ice machine, were seen floating in flood waters in Scituate Harbor, Massachusetts, today as the bomb cyclone continues to slam the east coast with wind, rain, snow and ice https://t.co/6M35dpZMDq pic.twitter.com/5buzCnvof7 — CNN (@CNN) 5 januari 2018

Stay Safe After a Winter Storm - Dig out hydrants, clear exhaust vents & avoid downed power lines: https://t.co/gVVgzyRLe5 #MAsnow pic.twitter.com/yYZc0pJhDS — MEMA (@MassEMA) 5 januari 2018

Temperatures are falling across the region this evening. Check out the low temperatures expected for Friday morning. Make sure you bundle up if you head outside. Blowing and drifting snow will also be an issue. pic.twitter.com/WRk7Tsw9rk — NWS Boston (@NWSBoston) 5 januari 2018

I heard nothing but wind and sirens all day today. Thank you @bostonpolice @BostonFire @CityOfBoston @BostonPWD @BostonBTD @BOSTON_EMS and all first responders and crews working during the #blizzard2018 #BombCyclone and everyday to keep Boston safe and accessible. pic.twitter.com/vh0WgB2uSe — Liz (@lizzbrazil) 5 januari 2018

Hingham, Massachusetts Foto: AFP

Stamford, Connecticut Foto: AFP

Boston Harbour Foto: AP

Boston, Massachusetts Foto: AFP

Boston, Massachusetts Foto: EPA-EFE

Boston, Massachusetts Foto: AFP

Al minstens 17 doden

Door de winterse omstandigheden kwamen ook al meer dan 17 mensen om het leven. Vier daarvan door verkeersongevallen in North Carolina, en drie mensen in Texas die aan onderkoeling. Het Amerikaanse Ministerie van Defensie reageerde door 500 leden van de Nationale Garde in te zetten om te helpen bij noodhulp.

In North Carolina kwamen vier mensen om het leven bij verkeersongevallen veroorzaakt door de winterse omstandigheden Foto: AFP