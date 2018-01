Belgen blijven op finalekoers in Hopman Cup, dubbelspel Duitsland wordt beslissend

Onze landgenoten David Goffin (ATP 7) en Elise Mertens (WTA 36) hebben in de Hopman Cup beiden hun enkelwedstrijd gewonnen tegen de Canadezen. Goffin zette Vasek Pospisil (ATP 108) aan de kant in twee sets met 6-2 en 6-4, Elise Mertens was met 6-4 en 6-4 de betere van Eugenie Bouchard (WTA 83). Daardoor kwamen ze op een 2-0, het verlies in het dubbelspel was enkel voor de statistieken.

Elise Mertens Foto: EPA-EFE

Het dubbelspel ging wel verloren, maar de zege stond toen al wel vast. Door de overwinning van de Belgen (die aantreden in groep A) blijven ze in de running voor een plek in de finale op zaterdag. Om die te bereiken moet Duitsland verliezen tegen Australië, aangezien onze oosterburen maandagavond met 2-1 de betere waren in het duel met onze landgenoten. De tussenstand is 1-1 nadat Kerber haar enkelspel won voor de Duitsers. Zverev daarentegen ging verrassend onderuit zodat het dubbelspel voor de beslissing moet zorgen.

In de finale wacht Zwitserland (groep B). Roger Federer en Belinda Bencic konden zich donderdag al plaatsen.

De Hopman Cup werd voor het eerst georganiseerd in 1989. België is er voor de zevende keer bij. In 2011, bij de vorige deelname, haalden Justine Henin en Ruben Bemelmans de finale. Daarin verloren ze van de Amerikanen Bethanie Mattek-Sands en John Isner. Vorig jaar bezorgden Richard Gasquet en Kristina Mladenovic Frankrijk de titel.