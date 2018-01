Jongerenbende dropt bom op auto van politieman: “Het begin van veel meer”

Het lijkt wel een oorlogsverklaring. Brusselse jongeren hebben dinsdagavond een zelfgemaakte bom gedropt op de auto van een politieman in Sint-Gillis. De autoruit ging aan diggelen en drie of vier daders konden ontkomen. Volgens politiebronnen zijn de drie wellicht lid van de zogenaamde ‘Bende van het Franckplein’. Op YouTube beweert dat groepje alvast nog meer in petto te hebben: “Je nique la commissaire. On sait qui tu es.”

“Een aanslagje, maar we vermoeden dat dit het begin is van veel meer en ernstiger”, zegt een politiebron. “De personen viseerden duidelijk een collega, een hoofdinspecteur van de zogenaamde Uneus-brigade van de politie van Brussel-Zuid”, alsnog de bron. Die anti-overval en -overlastbrigade, dertig man sterk, is bekend bij de grote en kleine criminelen in de hoofdstad wegens haar doortastende aanpak, die soms kritiek krijgt van straathoekwerkers.

Dinsdagavond stapten drie jongeren de parking van het commissariaat op, zo blijkt uit beelden van de veiligheidscamera. Ze slopen tot achter de auto van de politieman, legden iets op de achterruit en gingen ervandoor. Drie tellen later ontplofte het tuig – een groot aantal aan elkaar geplakte petards – en ging de autoruit aan diggelen.

De daders zijn spoorloos, maar een politiepatrouille vond vlak bij het commissariaat nog een molotovcocktail verstopt in een vuilnisbak. En nog even verderop konden twee jongeren opgepakt worden, 13 en 15 jaar oud. De jongste had een zware hamer bij zich. De twee werden gisteren weer vrijgelaten omdat ze ontkennen iets met de aanslag te maken te hebben. De beelden van de veiligheidscamera zijn te onduidelijk om hen te identificeren, zo vernamen we uit gerechtelijke bron.

Bewijzen nodig

Volgens de politiemensen is de aanslag een zoveelste afrekening van de ‘Bende van het Jacques Franckplein’, die zichzelf de Fioulgang noemt. “Een groot probleem”, zegt de politiebron nog. “Temeer daar die jongeren hun gang kunnen blijven gaan omdat het parket ‘heel mild’ optreedt. Soms wordt er eentje in een instelling gestoken. Maar meestal komen ze snel weer vrij. Bovendien zijn er genoeg anderen om de ‘vete tegen de politie’ aan de gang te houden.”

Het parket in Brussel erkent dat er heel wat moeilijkheden zijn met jongeren op het Franckplein. “Ik begrijp de frustratie van de politiemensen daar, maar om verdachten aan te houden hebben we bewijzen nodig en die hebben we momenteel niet ”, zegt Denis Goeman van het parket. “Nu, het onderzoek naar de feiten van dinsdag gaat verder. We hopen dat we snel de daders kunnen vatten en vervolgen.”

De burgemeester van Sint-Gillis, Charles Picqué (PS), was gisteren niet bereikbaar, maar liet in de Brusselse pers optekenen dat er op dit moment nog geen link is tussen de jongerenproblematiek op het Franckplein en de aanslag op de auto van de politieman.