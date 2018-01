50.000 cadeautjes al terug in de winkel: “Pakje terugsturen is nationale sport geworden”

Hasselt - Op 26 december en 2 januari heeft bpost een recordaantal teruggestuurde pakjes verwerkt: telkens liefst 25.000. Dat is een nieuw record en 65 procent meer dan op een gemiddelde dag. “Pakjes terugsturen is een nationale sport geworden in België”, zegt Hans Cardyn van handelsfederatie Comeos.

Nationale Terugstuurdag. Zo noemen ze de derde januari al in de Verenigde Staten. Pakjesbezorger UPS moest op die dag liefst 1,4 miljoen pakjes terugbrengen naar de handelaars.

Ook in België zitten we na Kerstmis en Nieuwjaar op een stapel cadeautjes en spullen die we liever kwijt dan rijk zijn, want de dagen vlak erna stuurden we telkens 25.000 pakjes terug via de grootste speler op de Belgische markt: bpost. Dat is 65 procent meer dan op een gewone dag.

“Een deel is nooit afgeleverd omdat het adres verkeerd is, of de pakjes zijn nooit afgehaald in het postkantoor”, zegt de woordvoerder van bpost. “Maar de meeste worden teruggestuurd naar retailers als Zalando. De mensen brengen hun pakjes naar de postkantoren of stoppen ze in de rode brievenbussen.”

Wie iets voor zichzelf kocht kan dat makkelijker terugsturen dan wie een boek of trui cadeau kreeg van iemand die de spullen online bestelde. Om die terug te sturen heb je op zijn minst een bestelnummer nodig en moet je dus aan de schenker duidelijk maken dat je niet tevreden bent met je cadeautje. “Wellicht wordt dat meteen aan de kersttafel geregeld”, zegt Hans Cardyn, woordvoerder van Comeos.

7 op 10 stuurt pakjes terug

Volgens de handelsfederatie is het terugsturen van cadeautjes intussen een nationale sport geworden in België. “Zeven op de tien klanten doen het”, zegt Hans Cardyn. “Soms eenmalig, soms meerdere keren per jaar.”

De mogelijkheid om pakjes terug te sturen is één van de troeven van e-commerce, maar Comeos waarschuwt dat de slinger niet te ver mag doorslaan. “Uiteraard is het beter wanneer we het terugsturen kunnen beperken”, zegt Cardyn. “Niet alleen voor de handelaar die er extra kosten door heeft, maar ook voor het milieu. Vijf op de honderd klanten kopen online zonder de intentie om het artikel te houden. Dat gaat ver.”