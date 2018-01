In het Medisch Centrum Leeuwarden mag nergens meer gerookt worden, ook niet in rookhokjes buiten. In eigen land willen ziekenhuizen niet zo ver gaan. ‘Stoppen met roken is moeilijk. Patiënten zijn ziek en hebben stress.’

Het is een triestig gezicht. Mensen die over hun pyjama een kamerjas dragen en zo voor de deur van het ziekenhuis staan. In de ene hand de houder van een baxter, in de andere hand een sigaret. Wie het ...