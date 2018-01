Eerste uitdagers krijgen Ster van Balen op in 17 minuten en 57 seconden

De Ster van Balen, de nieuwste eetuitdaging van de Broodjeshoek in Balen, is al bij de eerste poging geklopt. Ivan Van Cauter, Thomas Van de Weyer, Kevin Daems en Roel Blockx verorberden de twaalf pizzabaguettes en het 500 gram gehaktbrood met gesmolten brie en mais in 17 minuten en 57 seconden.

De Broodjeshoek in Balen pakt elk jaar uit met een speciale eetuitdaging. Na de Toren, het Monument en de Vulkaan is het dit jaar de beurt aan de Ster van Balen, een uitdaging voor groepen van vier personen. Het gaat om een schotel met twaalf pizzabroodjes, 500 gram gehaktbrood, gesmolten brie en mais.

Ivan Van Cauter, Thomas Van de Weyer, Kevin Daems en Roel Blockx waren donderdag de eerste uitdagers en verorberden alles in 17 minuten en 57 seconden. “Toen we de schotel voor onze neus kregen moesten we even slikken, maar het viel heel goed mee”, vertelt het viertal. “Het is zeker een haalbare uitdaging, zeker omdat het lekker is. Het gehaktbrood is wel het lastigste omdat het licht pikant is.”

Viertallen die de Ster van Balen opkrijgen binnen de 40 minuten, maken op het einde van het jaar kans op een VIP-arrangement voor Night of The Proms. Voor de snelste tijd is er ook een verrassingsprijs. Wie de uitdaging wil proberen, moet minstens twee uur op voorhand reserveren.