Bange momenten voor skiërs wanneer skilift plots heen en weer schommelt door stormweer

Een angstaanjagend beeld uit Oostenrijk. Daar moesten enkele skiërs voor enige tijd doodsangsten uitstaan toen hun skilift heen en weer begon te slingeren door het hevige stormweer. Volgens de beheerder van het skigebied waren de inzittenden echter op geen enkel moment in gevaar.

Een amateurvideo van het incident gaat momenteel viraal op sociale media. Het tafereel gebeurde in Silvretta-Montafon, een skigebied dat niet ver gelegen is van de Zwitserse grens. Op het moment dat de beelden werden opgenomen, waren alle skiliften reeds stilgelegd om een reddingsactie op poten te zetten. Ondertussen haalde de wind snelheden tot zelfs 155 kilometer per uur.

Verschillende mensen kwamen in de problemen, maar iedereen bleef ongedeerd. Beheerder Martin Oberhammer stelde bovendien dat er op geen enkel moment sprake was van een levensbedreigende situatie. “De gasten waren op elk moment veilig en de beugel van de skilift was constant gesloten. Dat zulke skiliften soms hard heen en weer durven te schudden, kan gebeuren. We bevinden ons nu eenmaal in de bergen.”

Ook voorafgaand aan het incident waren er reeds voorzorgsmaatregelen genomen vanwege het stormweer. Zo werden 14 van de in totaal 36 skiliften - voornamelijk exemplaren die zich in hogere gebieden bevonden - niet gebruikt uit schrik voor soortgelijke problemen.