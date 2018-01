Red Wolves boeken eerste zege tijdens kwalificaties voor WK handbal

Leuven - De Red Wolves hebben een eerste zege beet in de kwalificaties voor het WK handbal 2019. In de SportOase van Leuven versloegen ze donderdag Griekenland met 33-28 (rust: 20-16). Eerder speelden ze 27-27 gelijk in Turkije en verloren ze met 25-26 van Nederland.

In de andere wedstrijd in groep 5 nam Turkije donderdag met 30-27 de maat van Nederland. Turkije gaat met 5 punten aan de leiding, voor Nederland (4) en België (3). Griekenland heeft nog geen punt. Zondag spelen de manschappen van Yérime Sylla op verplaatsing in Griekenland, volgende week woensdag ontvangen ze Turkije en de zondag daarop nemen ze het in Sittard tegen Nederland op. De groepswinnaar speelt in juni een dubbel barrageduel om een plaats op het WK, dat van 9 tot 27 januari 2019 in Denemarken en Duitsland plaatsvindt.