Bryan Boussaer en Jules Hesters winnen openingsrit in Hart van Holland-Talents Cup

De Oost-Vlaamse tandem Bryan Boussaer en Jules Hesters won de eerste rit van de Hart van Holland-Talents Cup, de jongerenzesdaagse in Rotterdam.

Vier ploegen versierden rondewinst. Maths Heinderson beperkte met Bas Ottevanger de schade. Arne De Groote en Matthias Van Beethoven liepen meer averij op.

In Ahoy wonnen Boussaer-Hesters de eerste ploegkoers. In de afvalling was thuisrijder Maikel Zijlaard de beste voor Boussaer.

Stand na de eerste dag

1. BOUSSAER-HESTERS 26 punten, 2. Zijlaard-Hoppezak 18, 3. Schmiedel-Augenstein 14, 4. Ruijmgaard-Van Der Vekens 10, op 1 ronde 5. HEINDERSON-Ottevanger 10, op 2 ronden 8. DE GROOTE-VAN BEETHOVEN 3.