Er is een eerste trailer verschenen voor ‘Slender Man’, een horrorfilm rond een personage dat in 2009 in enkele horrorverhalen op het internet opdook en vooral bekend werd dankzij een aantal games. Slender Man is een lange, smalle, gezichtsloze figuur die vooral in het bos opduikt en dichter komt wanneer je niet kijkt. Slender Man verschijnt in mei in de bioscoop.