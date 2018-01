Vermaelen slikt heerlijke goal bij Barcelona, maar boekt gunstige uitgangspositie in Spaanse beker

Barcelona, met Thomas Vermaelen opnieuw een hele match tussen de lijnen, heeft een goede uitgangspositie geboekt in de Copa del Rey. Op het veld van Celta de Vigo werd het 1-1 in de heenmatch van de 1/8e finale. Voor een vertimmerd Barcelona scoorde de jonge José Manuel, Celta legde de 1-1 eindstand vast via Sisto. Volgende week donderdag staat de terugmatch in Barcelona op het programma.

Bij Barcelona kregen sterkhouders als Lionel Messi en Luis Suarez rust. Toch klom het team van trainer Ernesto Valverde na een kwartier op voorsprong, via Arnaiz (15.). Celta gaf zich niet gewonnen, en Sisto (31.) nam de gelijkmaker voor zijn rekening.

In de tweede helft hielden beide ploegen elkaar stevig in de tang, waardoor doelpunten uitbleven. Valverde gooide in het slot nog Ousmane Dembélé in de strijd, maar ook de Franse international, die drieënhalve maand buiten strijd was met een zware hamstringblessure, vond bij zijn terugkeer de weg naar de goal niet.

Thomas Vermaelen speelde de hele partij in het hart van de Barça-verdediging. De return staat 11 januari in Camp Nou op de agenda.