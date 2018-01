Familie: Wat is er aan de hand met het graf van Guido Van den Bossche?

Welke verbijsterende ontdekking doen de opgravers tijdens de werken aan het graf van Guido Van den Bossche? Het is alvast de start van een spannende thriller die niet alleen in de midseizoensfinale van vrijdag te zien zal zijn, maar ook de weken erna nog centraal zal staan.

Omdat Amélie De Wulf een sluitende DNA-test wil om te bewijzen dat Guido haar vader is, heeft ze een ontgraving gevraagd van zijn stoffelijk overschot. De start van een nieuwe, mysterieuze verhaallijn in de reeks. En dat enkele maanden na de speculaties over een mogelijke terugkeer van acteur Karel Deruwe, die opnieuw op de Familie-set zou gesignaleerd zijn. Wat is er met Guido aan de hand?

En dan is er nog Jan Van den Bosch. Hij stuikte vorige week in elkaar na de openbare verkoop van zijn café. De situatie is ernstig en Jans toestand gaat zienderogen achteruit. De paniek breekt dan ook uit wanneer zijn hart het plots begeeft...

Midseizoensfinale ‘Familie’, vrijdag 5 januari 2018 om 20.00 uur bij VTM.